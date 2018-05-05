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Под Харьковом суд арестовал мужчину, который бросил во двор с детьми коктейль Молотова

9:58 5 мая 2018   80
Под Харьковом суд арестовал мужчину, который бросил во двор с детьми коктейль Молотова
Инф. «ФАКТОВ»

В Харьковской области суд арестовал мужчину, который бросил бутылку с зажигательной смесью во двор с детьми.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 62-летний мужчина взят под стражу на 60 суток.

В прокуратуре напомнили, что инцидент произошел 30 апреля в селе Доброволье.

Нетрезвый мужчина поссорился с соседкой — его раздражала громкая музыка в ее дворе. Он принес бутылку с бензином, поджег и бросил в соседский двор, где в это время находились пять детей разного возраста.

В результате пострадала 12-летняя девочка. Она получила ожоги спины и плеча. Ребенок находится в больнице.

Подозреваемому инкриминируется покушение на убийство малолетних детей (ч. 2 ст. 15 п.1, 2, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что неизвестные злоумышленники бросили два «коктейля Молотова» в ресторан японской кухни TENSHI в Ужгороде (Закарпатская область). Сильный пожар не возник лишь потому, что в помещении находился сторож, который и погасил огонь.

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