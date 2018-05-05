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В Балаклее продолжается тление двух очагов пожара — ГСЧС
В Балаклее Харьковской области на складах боеприпасов продолжается тление двух отдельных очагов пожара.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
«По состоянию на 7:00 5 мая ситуация контролируется, наблюдается незначительное тление двух отдельных очагов. Взрывов боеприпасов не наблюдается», — говорится в сообщении.
Подразделения ГСЧС проводят заправку водой трех пожарных танков, которые осуществляют тушение в рамках технической территории, задействованы две машины ИМР-2.
Также авиацией ГСЧС проводится тушение отдельных очагов на территории арсенала. За прошедшие сутки, 4 мая, осуществлено 15 сбросов воды (с начала работ 23 сброса).
Как доложили в ведомстве, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 108 человек и 23 единицы техники (два самолета АН-32П и два вертолета МИ-8 с водосливным устройством).
Как писали «ФАКТЫ», пожар на военных складах начался 3 мая 2018 года. В Генштабе ВСУ заявили, что сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.
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