Путин попрощается с действующим правительством 6 мая

Мир

В понедельник, 7 мая в Москве состоится инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Сразу после церемонии глава государства намерен внести в Государственную думу кандидатуру нового премьер-министра. Депутаты соберутся на заседание уже 8 мая, чтобы обсудить предложение президента и выбрать нового председателя правительства. После этого будет сформирован весь новый кабинет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать с журналистами грядущие перестановки в правительстве. «Мы кадровые вопросы традиционно заранее не обсуждаем», — отрезал Песков.

И все же каким будет новый кабинет министров, является на данный момент главной темой дискуссии в российских СМИ.

Отмечается, что 6 мая, накануне инаугурации Путин проведет закрытую встречу с членами действующего правительства, на которой поблагодарит их за работу. Проведение этого «прощания» подтверждают очень многие источники в Москве, но делают это на условиях анонимности, поскольку не вправе комментировать рабочий график президента.

Песков вопрос об этой встрече оставил без ответа. Другие представители Кремля советуют не искать в предстоящем мероприятии некий тайный смысл. Они отмечают, что такие встречи Путин проводил перед каждой своей инаугурацией. «Для него важно лично поблагодарить за работу каждого министра. Президент уделяет этому большое внимание», — сказал один из источников.

Другой источник в беседе с Русской службой Би-би-си подчеркнул: «Формально правительство уйдет в отставку. Вот президент пообщается с кабинетом, поблагодарит за работу. Он к этому всегда очень внимательно относится».

Последнее заседание действующего правительства состоялось на прошлой неделе.

Все комментаторы считают, что у Дмитрия Медведева есть все шансы сохранить за собой пост премьер-министра. Да, его репутации был нанесен серьезный удар после разоблачений, которые сделал Алексей Навальный. Но массовые акции протеста, прокатившиеся по России после появления фильма-расследования «Он вам не Димон», не привели к отставке. Вряд ли это произойдет теперь, когда шум утих. Тем более, что Медведев вполне устраивает Путина.

Что касается других членов правительства, то с большой долей вероятности в новый состав не попадут вице-премьер Дмитрий Рогозин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр спорта Виталий Мутко, вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец.

Ожидается возвращение в правительство известного финансиста и экономиста Алексея Кудрина. Вот только никто не может точно сказать, какой пост он получит.

Поговаривали об уходе министра иностранных дел Сергея Лаврова, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 4 мая сообщила, что Лавров в середине должен встретиться с членами правительства Египта. Журналисты тут же спросили, означает ли это, что Лавров остается? Захарова дипломатично ответила: «До назначения нового правительства все министры будут и.о.». Иными словами, все продолжают исполнять свои обязанности, и нечего цепляться к словам.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Лавров останется работать в правительстве еще минимум на два-три года.