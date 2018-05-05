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В клипе Селин Дион зрителей поразили бриллианты на 25 млн долларов и танцующий на каблуках Дэдпул (фото, видео)
Новый видеоклип канадской дивы Селин Дион набрал уже свыше 7,5 миллионов просмотров на YouTube. Клип на песню Ashes («Пепел»), был записан для супергеройского боевика «Дэдпул 2», премьера которого состоится в мае.
Воображение публики поразил Дэдпул (роль которого в кино играет актер Райан Рейнольдс), танцующий вокруг певицы на высоких каблуках. В конце ролика поп-звезда и ее «подтанцовка» вступают в шутливую перепалку. «Дэдпул» требует исполнять песню похуже. «Это «Дэдпул 2», а не «Титаник», — говорит он, намекая на знаменитую композицию Селин из этого кинофильма. 50-летняя Дион в ответ отказывается переделывать клип и обзывает героя Человеком-пауком.
Не менее впечатляющей, чем эротично танцующий Дэдпул, оказалась стоимость украшений, в которых снималась Селин. По сообщению издания Daily Mail, она превышает 25 миллионов долларов. Дион надела бриллиантовое колье и кольцо от Harry Kotlar и серьги от Maxior.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”