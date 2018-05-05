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Сегодня в Украине будет жарко и сухо
В субботу, 5 мая, в Украине ожидается жаркая и сухая погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики сообщают, что температура воздуха поднимется до +26+32 градуса.
Кратковременные дожди с грозами ожидаются только в западных регионах. Температура воздуха установится на уровне +25+27 градуса.
Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара спадет уже 6 мая.
«Атмосферный фронт грозовыми дождями ослабит жару до +22+28 градусов. Большинство областей еще будут находится в зоне высокой температуры воздуха, +26+32 градуса», — отметила она.
По ее словам, завтра температура упадет до +21+27 градусов.
На юге и востоке Украины 5−6 мая еще будет оставаться горячий сухой воздух, +26+32 градуса. Свежее станет только 8 мая.
«В Киеве 5 мая будет жарко и солнечно. Однако наши головы могут уже чувствовать приближение изменения погоды, которое ожидается 6 мая. В воскресенье в столице жара „съедет“ до +23 градусов. Кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром также вероятны в Киеве в воскресенье», — добавила Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», погода в Киеве побила температурный рекорд 1934 года.
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”