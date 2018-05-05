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Спорт

«Атлетико» лишился главного тренера на финал Лиги Европы

11:56 5 мая 2018   72
«Атлетико» лишился главного тренера на финал Лиги Европы
Юрий САЙ «ФАКТЫ»

Европейский футбольный союз (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на четыре игры за оскорбление французского арбитра Клемана Тюрпена в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помимо дисквалификации, аргентинский специалист оштрафован на 10 тысяч евро. Теперь Симеоне точно пропустит финал Лиги Европы против французского «Марселя», который состоится 16 мая в Лионе. В день игры он не имеет права появляться даже в раздевалке команды и сможет находится только на трибуне.

Кстати, Лион — нефартовый для «Атлетико» город. Именно там 2 мая 1986 года мадридцы были разгромлены в финале Кубка кубков киевским «Динамо» — 3:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» в Лиге Европы испортил юбилей Арсену Венгеру.

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