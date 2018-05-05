«Атлетико» лишился главного тренера на финал Лиги Европы

Спорт

Европейский футбольный союз (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на четыре игры за оскорбление французского арбитра Клемана Тюрпена в первом полуфинальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (1:1).

Как сообщает официальный сайт УЕФА, помимо дисквалификации, аргентинский специалист оштрафован на 10 тысяч евро. Теперь Симеоне точно пропустит финал Лиги Европы против французского «Марселя», который состоится 16 мая в Лионе. В день игры он не имеет права появляться даже в раздевалке команды и сможет находится только на трибуне.

Кстати, Лион — нефартовый для «Атлетико» город. Именно там 2 мая 1986 года мадридцы были разгромлены в финале Кубка кубков киевским «Динамо» — 3:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» в Лиге Европы испортил юбилей Арсену Венгеру.