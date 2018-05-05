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Украина

Бразильца Лусварги будут судить подальше от Киева

13:04 5 мая 2018   190
Бразильца Лусварги будут судить подальше от Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для Лусварги меры пресечения в виде содержания под стражей

7 мая состоится судебное заседание по делу бразильского наемника Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне «ДНР».

Об этом сообщает «Укринформ».

Пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец отметила, что 7 мая в Павлоградском районном суде Днепропетровской области пройдет подготовительное заседание по делу бразильца Лусваргхи.

Максимец подчеркнула, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для Лусварги меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Наш прокурор уже подписал командировку и в понедельник будет в Павлограде», — добавила она.

Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.

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