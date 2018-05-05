Элина Свитолина на старте турнира в Мадриде разгромила француженку из топ-50

Спорт

В субботу, 5 мая, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина стартовала на престижном турнире в Мадриде с призовым фондом почти 6,7 миллиона евро. Во встрече первого круга 23-летняя одесситка на центральном корте имени Маноло Сантаны разгромила 34-ю ракетку мира Ализе Корне из Франции — 6:2, 6:2. Успех в испанской столице принес четвертой теннисистке мирового рейтинга 36 тысяч 775 евро призовых.

Кстати, Элина в третий раз оказалась сильнее Корне. Ранее она обыгрывала фрнцуженку на «Ролан Гаррос» в 2015 году и в прошлом сезоне на турнире в Риме.

Оппоненткой Свитолиной во втором круге станет сильнейшая в паре Барбора Стрыцова (Чехия, 26-я) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 25-я). Отмечу, что дальше второго круга, как в 2015-м и 2016 годах, украинка в Мадриде не проходила ни разу.

Кстати, на состязаниях в испанской столице поведут борьбу за трофей еще две наши соотечественницы. Леся Цуренко (38-я в мире) в первом поединке пройдет испытание десятой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии, а 15-летняя Марта Костюк (134-я), получившая от организаторов специальное приглашение, сыграет с испанкой Ларой Аррубарреной (80-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марта Костюк поднялась на рекордное для себя место в мировом рейтинге.