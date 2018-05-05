Украина

Главный подозреваемый в ДТП в Кривом Роге умер в СИЗО

В СИЗО Кривого Рога скончался Александр Волков, которого считают виновником резонансного ДТП на проспекте Металлургов, из-за которого оборвались жизни 11 человекю

Об этом сообщает «Первый Криворожский».

«Мужчина 67-ми лет был переведен в следственный изолятор три дня назад. В четверг его состояние здоровья ухудшилось. Сегодня в медучреждении СИЗО он скончался», — говорится в сообщении местного портала.

О причинах смерти пока не сообщается.

Как сообщали «ФАКТЫ», ДТП в центре Кривого Рога произошло рано утром 17 апреля. Легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутный микроавтобус. После столкновения тот врезался в рабочий автобус. Жертвами ДТП стали 11 человек.