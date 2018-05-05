Украина

В Минюсте назвали причину смерти подозреваемого в ДТП в Кривом Роге

Подозреваемый в совершении масштабного ДТП в Кривом Роге умер от полиорганной недостаточности.

Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции, пишет Укринформ.

«Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу — от полиорганной недостаточности», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге умер водитель легкового автомобиля Mazda, подозреваемый в совершении масштабного ДТП с 11 жертвами. 67-летний Александр Волков был переведен в следственный изолятор три дня назад.

Как сообщали «ФАКТЫ», ДТП в центре Кривого Рога произошло рано утром 17 апреля. Легковой автомобиль Mazda врезался в маршрутный микроавтобус. После столкновения тот врезался в рабочий автобус. Жертвами ДТП стали 11 человек.