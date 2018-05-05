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Украина больше не доверяет России – Порошенко

16:57 5 мая 2018   65
Украина больше не доверяет России – Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Украина больше не доверяет нынешним властям России в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Фокус, передает пресс-служба президента.

По словам главы государства, Украина не ожидает новых предложений для урегулирования ситуации на Донбассе от президента России Владимира Путина после его переизбрания на должность.

«Если Путин постоянно обещает вещи, которых не выполняет, зачем ждать новое предложение?», — отметил Порошенко.

Он заверил, что Украина точно не использует ракетные системы Javelin для нападения на Россию, но будет пользоваться любой возможностью для собственной защиты.

«Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска», — сказал Порошенко.

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