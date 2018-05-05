В столице зацвели желтые магнолии (фото)

Украина

В парках Печерского района Киева расцвели уникальные желтые магнолии.

Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщает КП УЗН Печерского района.

Этот сорт магнолий называется Желтая птица.

Также коммунальщики показали листопадное дерево Бобовник. Его родина — Центральная Европа и Средиземноморье.

«Благодаря ботаникам и ландшафтным дизайнерам сегодня ареал растения значительно расширился. Такое чудо цветет и в Печерских парках, в частности в парке Городской сад», — говорится в сообщении.