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В столице зацвели желтые магнолии (фото)
В парках Печерского района Киева расцвели уникальные желтые магнолии.
Об этом в субботу, 5 мая, на своей странице в соцсети Facebook сообщает КП УЗН Печерского района.
Этот сорт магнолий называется Желтая птица.
Также коммунальщики показали листопадное дерево Бобовник. Его родина — Центральная Европа и Средиземноморье.
«Благодаря ботаникам и ландшафтным дизайнерам сегодня ареал растения значительно расширился. Такое чудо цветет и в Печерских парках, в частности в парке Городской сад», — говорится в сообщении.
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”