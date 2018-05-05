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В Польше после сильного толчка на шахте пропали горняки

В Польше после толчка на шахте пропали семь горняков. Инцидент произошел в субботу, 5 мая, на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве.

Об этом сообщает Onet.pl.

Толчок произошел около 11:00 в субботу на глубине 900 метров. В 11:25 была объявлена спасательная операция.

«Нет никакой информации о пострадавших, но до сих пор нет связи с семью рабочими», — сообщила пресс-секретарь Угольного союза в Ястшембе Катажина Яблонская-Баер.

Всего в зоне сотрясения работали 11 человек, четверо эвакуировали.

На месте работают спасатели, однако пока они не могут попасть непосредственно к эпицентру из-за высокой концентрации метана.

Отметим, ранее в Кривом Роге в шахте погиб 30-летний горняк, еще один был госпитализирован. Инцидент произошел в ночь на 27 апреля на шахте «Гвардейская» в Терновском районе города.

Напомним, в апреле в результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадали семеро горняков.