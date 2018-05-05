Путин хотел захватить девять областей Украины, — нардеп

Политика

Президент России Владимир Путин весной 2014 года планировал захватить девять областей Украины, но события в Одессе 2 мая того же года сорвали его планы. Об этом заявил народный депутат Украины Олег Осуховский в эфире программы «Дикий&Карасев» на телеканале NewsOne.

«Если бы тогда 2 мая 2014 года украинские патриоты и националисты не провели акции, то, поверьте мне, сейчас бы мы могли иметь в Одессе такую же ситуацию, как на Донбассе! Вы же знаете, что Путин планировал вообще захватить девять областей. Если бы не украинские добровольцы, если бы из Майдана не пошли на передовую, то неизвестно, как бы было!», — заявил он.

Нардпеп считает, что Путин не ожидал такой жесткой реакции украинцев на российские провокации.

«Путин не ожидал такого отпора! И, таким образом, украинцы сейчас благодарны украинским националистам в Одессе за то, что мы смогли сохранить и Одессу, и много других областных центров нашей страны», — считает Осуховский.

Он пояснил, что под украинскими националистами понимает всех, кто живет в Украине и любит свою страну и ее достижения.

«Если украинцы, которые живут на своей территории и любят и уважают Украину, то все эти украинцы и есть украинские националисты», — сказал нардеп.

Он отверг утверждение, что украинцы являются расистами и ксенофобами в массе своей.

«Украина не является расистской или ксенофобской державой. Украинцы, по своей натуре, добрый и дружелюбный народ и здесь нет места ксенофобии и расизму!» — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее похожую мысль высказал известный украинский политический эксперт, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил. Он, в частности, сказал, что события 2 мая 2014 года в Одессе помешали Путину создать самопровозглашенную Бессарабскую народную республику, которая должна была объединиться с непризнанным Приднестровьем, где находяться сейчас российские войска.