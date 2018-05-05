США приостановили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины

Украина

26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Генерализованная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины.

Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — отметили в пресс-службе.

В то же время там подчеркнули, что снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона № 7466, известного как законопроект «О организации коллективного управления».

Целью разработанного Минэкономразвития законопроекта является «установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав».

1 марта Верховная Рада Украины поддержала законопроект в первом чтении. 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение этого законопроекта во втором чтении и продолжат его рассмотрение на следующих заседаниях.

Напомним, Верховная Рада ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, при этом, начиная с четвертой посылки, они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Эти ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

В то же время изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу уже 1 января 2018 года.