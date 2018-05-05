Туристы, купившие туры в Анталию на 9 мая, не смогут вылететь из Полтавы

Происшествия

Свыше сотни пассажиров, купившие туры на отдых в турецкой Анталии на первый рейс из международного аэропорта «Полтава», который должен был состояться 9 мая, сегодня, 5 мая, начали получать sms-сообщения о том, что они будут отправлены в обозначенный день из Борисполя. При этом туроператор Join Up, продававший путевки, гарантирует бесплатный трансфер в Борисполь.

В общем, чуда не случилось -- полтавский аэропорт, из которого более двух десятков лет выполнялись лишь чартерные и коммерческие рейсы, не успели отремонтировать. Именно сегодня здесь работала комиссия из министерства инфраструктуры, Госавиаслужбы, таможенной и пограничной служб. По результатам проверки и было принято решение об отправке туристов из аэропорта «Борисполь».

Кстати, по плану реконструкция должна была завершиться 1 мая, а на следующий день должен был состояться первый международный рейс в Анталию. Однако тогда заместитель председателя областного совета Андрей Писоцкий проинформировал журналистов, что рейс перенесен на неделю позже по той причине, что не удалось распродать билеты.

Директор аэропорта Владимир Окара, кандидатура которого не так давно была утверждена на сессии облсовета, тоже убеждал представителей СМИ, для которых регулярно проводились «обзорные экскурсии» по объекту, что самолеты «Боинг» с него могут «летать хоть сейчас». За три дня до назначенной даты Андрей Писоцкий в присутствии очередной группы журналистов давал указания рабочим трудиться днем и ночью, но было понятно, что благим намерениям не суждено осуществится. Объект выглядел слишком «сырым».

Кстати, ремонтом аэровокзала занимается фирма-подрядчик ООО «СК «Центр-строй», против которой открыто уголовное производство по факту искусственного завышения стоимости строительных работ.

А в реконструкцию аэропорта запланировано вложить 55 миллионов гривен из государственного, областного и местного бюджетов. То ли деньги начали «теряться» в карманах людей, причастных к их освоению, то ли действительно, областная власть поспешила сказать «гоп»…

Поэтому с трудом верится в очередные обещания о том, что уже в июне из Полтавы можно будет летать в Турцию дважды в неделю.

Фото из интернет-издания «Полтавщина»

Накануне 9 мая здание аэровокзала не было готово к приему пассажиров