Это зачатки гражданской войны, — журналист о протестах против Путина

Мир

«Наша цель теперь — дожить до девяноста лет и умереть свободными и здоровыми, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на „Абрамсе“ посреди Тверской. Потому что Путин — не на шесть лет. Совсем не на шесть. Он уже навсегда», — констатирует Бабченко в «Фейсбуке».

«Это уже зачатки гражданской войны и в этой гражданской войне на сегодняшний день побеждаете опять не вы. И это совсем не то соотношение цены-качества, которое можно было бы назвать приемлемым. Все, кто подозревает, что он сегодня засветился, — уезжайте. Кто подозревает, что он может быть на фотках, где дергает космонавтов за бронежилет, отталкивает от избиваемых, пытается защитить избиваемых — ложитесь на дно или уезжайте. Потому что оказать действенное сопротивление вы не можете. Отстоять свою свободу вы не можете. Он здесь царь. Сорри, но такова объективная реальность», — предостерегает журналист.



«Эту власть уже не сковырнуть. Пока она сам не сожрет себя. А она сожрет. Сберегите себя до этого момента», — обратился он к соотечественникам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 19 городах России на акциях «Он нам не царь» против президента Владимира Путина задержаны, как минимум, 1029 человек.