Спорт

«Шахтер» лишил «Динамо» еще одного шанса на «золото» премьер-лиги

В субботу, 5 мая, состоялись три поединка в отечественной футбольной премьер-лиге. В Запорожье сошлись без пяти минут чемпион страны донецкий «Шахтер» и претендующая на «бронзу» (а следовательно — на прямую путевку в группу Лиги Европы) луганская «Заря».

В заявке дончан на игру не было дисквалифицированных Марлоса и Кайоде, а также травмированных Бернарда и Ордеца. «Заря» же и вовсе не могла рассчитывать на пятерку (!) основных защитников — Сватка, Чечера, Прийму, Опанасенко и Тымчика.

В итоге «Шахтер» с огромным трудом воспользовался кадровыми проблемами в обороне соперника — 2:1 (Феррейра, 20, Тайсон, 89 — Юри, 63). При этом лучший бомбардир чемпионата Украины аргентинец Факундо Феррейра довел число своих точных ударов в сезоне до 21.

«Шахтер»:Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Бутко, Степаненко, Фред, Петряк (Велингтон Нем, 65), Коваленко (Дентиньо, 72), Тайсон, Феррейра.

За два тура до финиша команда Паулу Фонсеки опережает «Динамо» на пять очков. Даже ничья в следующем туре с «Вересом» практически гарантирует горнякам «золото» чемпионата Украины (у дончан на целых девять мячей лучше, чем у киевлян, разница забитых и пропущенных, а это первый критерий в случае равенства очков).

Еще в одном субботнем поединке ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла» на «Арене Львов» сильнейшего не определили — 0:0.

Напомню, что накануне «Динамо» в Киеве не смогло обыграть «Мариуполь» — 1:1 (Цыганков, 55, с пенальти — Борячук, 16).

Кстати, в столице уже поступили в продажу билеты на матч последнего тура премьер-лиги «Динамо» и «Шахтер», который состоится на киевской арене имени Валерия Лобановского 19 мая (стоимость заветных пропусков на 16-тысячный стадион — от 50 до 500 гривен).

Пока же 9 мая гранды на «Днепр Арене» определят обладателя Кубка Украины (прямая телетрансляция встречи на каналах «Украина» и «Футбол 1» в 20.30).

Положение команд (1—6-е места):

«Шахтер» — 72очка (30 матчей); «Динамо» — 67 (30); «Ворскла» — 45 (30); «Заря» — 43 (30); «Мариуполь» — 37 (30); «Верес» — 34 (30).

Состоялся в воскресенье и один матч в турнире команд, оспаривающих в турнирной таблице 7—12-ю позиции. Одесский «Черноморец» на своем поле спасся от поражения в поединке с львовскими «Карпатами» - 1:1 (Смирнов, 75 — Швед, 14).

Теперь «моряки» уже точно не смогу покинуть «зону вылета»: им или предстоят переходные поединки с коллективами первой лиги (если финишируют на 10-м или 11-м месте), или, что еще хуже, прямой вылет из элитного дивизиона (12-я позиция).

Положение команд (7—12-е места):

«Александрия» — 36 (29); «Олимпик» — 33 (29); «Карпаты» — 33 (30); «Зирка» — 30 (29); «Черноморец» — 26 (30); «Сталь» — 23 (29).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что задержан организатор договорных матчей, пытавшийся подкупить футболистов «Карпат».

Фото shakhtar.com