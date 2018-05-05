Боевик, осуществлявший экзит-полл на «референдуме» в «ДНР»: результаты были завышены

Украина

Полицейские г. Торецка на Донетчине сегодня, 5 мая, задержали боевика, который осуществлял экзит-полл при проведении в городе незаконного «референдума» о признании террористической организации «ДНР» в мае 2014 года.

Об этом сообщили в Бахмутском отделе полиции.

«В обязанности мужчины входил подсчет лиц, голосовавших на участках во время незаконного референдума. Задержанный откровенно признался в том, количество проголосовавших было искусственно завышено. Он так и сказал на допросе: «Когда огласили результаты голосования, я страшно удивился, так как я насчитал в разы меньше людей, пришедших голосовать! И, ведь неизвестно, кто как проголосовал».

39-летний мужчина говорит, что согласился дежурить на блокпостах террористов, а затем участвовать в проведении «референдума» 11 мая 2014 года под влиянием кремлевской пропаганды.

Насмотревшись российских телепередач, он уверовал в то, что «бандеровцы придут и истребят семьи русскоязычных». Однако ничего подобного он так и не увидел даже после освобождения Торецка. Поэтому с отступившими боевиками не пошел. Все четыре года он тщательно скрывал свою причастность к пророссийским наемникам, надеясь избежать ответственности. Однако был разоблачен. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины", — рассказал «ФАКТАМ» инспектор мониторинга Бахмутского отдела полиции Павел Дьяченко.

Пользуясь случаем, в полиции напомнили, что согласно части 6 статьи 260 УК Украины, за действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, гражданин находившийся в составе вооруженных формирований, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно вышел из такого формирования и сообщил о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Чтобы начать новую жизнь, нужно обратиться в полицию по номеру 0−800−505−102 (бесплатно со всех телефонов) или воспользоваться сервисом «Вернись домой» на сайте «Стоптероризм».

Напомним, сегодня «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Донбассе взяли в плен боевика.