Алекс Фергюсон прооперирован после кровоизлияния в мозг

Спорт

У легендарного бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу манкунианцев. Шотландец успешно перенес операцию, но ему потребуется период интенсивной терапии.

Ранее стало известно, что друзья 76-летнего Фергюсона сообщили, что он с четверга жаловался на здоровье, а утром следующего дня машина скорой помощи забрала его в больницу. Сын сэра Алекса, Даррен Фергюсон, возглавляющий «Донкастер Роверс» из третьего по силе дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды и отправился к отцу.

Напомню, что самый титулованный тренер в истории британского футбола Алкекс Фергюсон (49 трофеев!) бессменно возглавлял английский «Манчестер Юнайтед» 26 (!) лет (с 1986-го по 2013 год).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный бразилец Пеле не поедет на чемпионат мира в Россию из-за проблем со здоровьем.