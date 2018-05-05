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Алекс Фергюсон прооперирован после кровоизлияния в мозг
У легендарного бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона случилось кровоизлияние в мозг, сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу манкунианцев. Шотландец успешно перенес операцию, но ему потребуется период интенсивной терапии.
Ранее стало известно, что друзья 76-летнего Фергюсона сообщили, что он с четверга жаловался на здоровье, а утром следующего дня машина скорой помощи забрала его в больницу. Сын сэра Алекса, Даррен Фергюсон, возглавляющий «Донкастер Роверс» из третьего по силе дивизиона Англии, пропустил последний матч своей команды и отправился к отцу.
Напомню, что самый титулованный тренер в истории британского футбола Алкекс Фергюсон (49 трофеев!) бессменно возглавлял английский «Манчестер Юнайтед» 26 (!) лет (с 1986-го по 2013 год).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный бразилец Пеле не поедет на чемпионат мира в Россию из-за проблем со здоровьем.
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