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В Киеве снова взрыв: есть пострадавший
В Киеве, в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
«В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина», — говорится в сообщении.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.
По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.
На месте работала следственно-оперативная группа и медик.
Ранее 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.
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