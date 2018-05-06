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Происшествия

В Киеве снова взрыв: есть пострадавший

8:24 6 мая 2018   201
В Киеве снова взрыв: есть пострадавший
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве, в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

«В ночь на 6 мая на улице Соборной в Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв. Пострадал мужчина», — говорится в сообщении.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Предположительно взорвалась граната на причале возле озера. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

По какой причине сдетонировало взрывное устройство — неизвестно. Возле места инцидента множественные следы крови.

На месте работала следственно-оперативная группа и медик.

Ранее 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.

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