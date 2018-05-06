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Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии
Партия Карлеса Пучдемона «Вместе за Каталонию» намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства.
Об этом пишет DW.com.
Как сообщил представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая.
Решение было объявлено после встречи руководства «Вместе за Каталонию» в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.
Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.
Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.
Экс-премьер автономии Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию.
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
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Напомним, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.
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