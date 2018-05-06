Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии

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Партия Карлеса Пучдемона «Вместе за Каталонию» намерена вновь выдвинуть своего лидера на пост главы регионального правительства.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщил представитель партии, голосование по утверждению нового премьер-министра Каталонии может пройти в местном парламенте до 14 мая.

Решение было объявлено после встречи руководства «Вместе за Каталонию» в Берлине, в которой приняли участие депутаты, активисты партии и сам Пучдемон.

Начиная с декабря каталонский парламент уже четырежды не мог сформировать правительство. Все ранее выдвинутые кандидаты, включая Пучдемона, кандидатура которого не была поддержана в январе 2018 года, находятся либо в камере предварительного заключения, либо уехали из Испании.

Конституционный суд Испании по запросу испанского правительства постановил, что при утверждении главной правительства кандидат должен присутствовать на голосовании лично.

Экс-премьер автономии Пучдемон после скандального референдума о независимости Каталонии был смещен со своей должности. После этого политик бежал в Бельгию.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Немецкий суд постановил выпустить бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемонана свободу под залог в 75 тыс. евро

Напомним, бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.