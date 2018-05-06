КПВВ «Гнутово» работает в штатном режиме

Украина

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» в воскресенье, 6 мая, работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ «Гнутово».

Ранее прямо посреди КПВВ «Гнутово» взорвали две ракеты.

Так, остатки двух противотанковых управляемых ракет взорвали прямо посреди контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово» на Донетичне.