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Украина

КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме

10:01 6 мая 2018   27
КПВВ «Гнутово» работает в штатном режиме
Инф. «ФАКТОВ»

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» в воскресенье, 6 мая, работает в штатном режиме.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ «Гнутово».

Ранее прямо посреди КПВВ «Гнутово» взорвали две ракеты.

Так, остатки двух противотанковых управляемых ракет взорвали прямо посреди контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово» на Донетичне.

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