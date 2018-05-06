- 10:01 КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме
- 9:25 За сутки боевики совершили девять обстрелов
- 8:54 Пучдемона вновь выдвинут в премьеры Каталонии
- 8:24 В Киеве снова взрыв: есть пострадавший
- 7:37 Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали первые официальные снимки принца Луи
- 23:02 Он нам не царь: в России уже 1600 задержанных
- 22:47 Алекс Фергюсон прооперирован после кровоизлияния в мозг
- 22:26 Порошенко: каждая страна должна иметь собственную церковь
- 21:59 Боевик, осуществлявший экзит-полл на «референдуме» в «ДНР»: результаты были завышены
- 21:31 «Шахтер» лишил «Динамо» еще одного шанса на «золото» премьер-лиги
КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме
Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» в воскресенье, 6 мая, работает в штатном режиме.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
Там напомнили, что в субботу около 09.00 военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПВВ «Гнутово».
Ранее прямо посреди КПВВ «Гнутово» взорвали две ракеты.
Так, остатки двух противотанковых управляемых ракет взорвали прямо посреди контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Гнутово» на Донетичне.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”