- 14:40 В Киеве горел ресторан: есть пострадавшие
- 13:58 Тука объяснил, почему "Джавелинов" нет на Донбассе
- 13:31 Алексея Навального отпустили до суда
- 13:00 В МИД осудили избиение российских граждан на митингах
- 12:31 В Балаклее продолжает тлеть сухая трава
- 12:06 Полицейские спасли парализованного после инсульта литовца, лежавшего несколько дней в поле
- 11:39 Финалисты Лиги чемпионов будут жить в Киеве в двух километрах друг от друга
- 11:08 Трамп желает сменить власть в Иране – СМИ
- 10:28 В Украине чрезвычайная пожарная опасность
- 10:01 КПВВ "Гнутово" работает в штатном режиме
В Украине чрезвычайная пожарная опасность
В Украине в воскресенье, 6 мая, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«По данным Укргидрометцентра, 6−8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.
В Харьковской области с 10 мая ограничат движение тяжеловесного транспорта в связи погодными условиями.
«В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28 градусов, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог с 10 мая текущего года планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”