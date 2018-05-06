В Украине чрезвычайная пожарная опасность

Украина

В Украине в воскресенье, 6 мая, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По данным Укргидрометцентра, 6−8 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности по Киевской области и Киеву чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

В Харьковской области с 10 мая ограничат движение тяжеловесного транспорта в связи погодными условиями.

«В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды выше 28 градусов, и вероятностью преждевременных разрушений и образования деформаций покрытия автомобильных дорог с 10 мая текущего года планируется ввести ограничения движения (в дневное время) тяжеловесного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения», — сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.