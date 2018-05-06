Трамп желает сменить власть в Иране – СМИ

Мир

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер желает сменить режим в Иране.

Об этом он сообщил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает Politico.

«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», — отметил Джулиани.

По его мнению, смена власти в Исламской республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

«Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», — подчеркнул адвокат Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов поговорить со специальным прокурором Робертом Мюллером.