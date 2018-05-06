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В Балаклее продолжает тлеть сухая трава
В Балаклее Харьковской области, где горели военные склады, продолжает местами тлеть трава, взрывов боеприпасов не наблюдается.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«На технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что авиация ГСЧС накануне произвела 19 сбросов воды, а всего с начала пожара было 42 сброса.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.
Как писали «ФАКТЫ», пожар на военных складах начался 3 мая 2018 года. В Генштабе ВСУ заявили, что сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.
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