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Происшествия

В Балаклее продолжает тлеть сухая трава

12:31 6 мая 2018   32
В Балаклее продолжает тлеть сухая трава
Инф. «ФАКТОВ»

В Балаклее Харьковской области, где горели военные склады, продолжает местами тлеть трава, взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«На технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиация ГСЧС накануне произвела 19 сбросов воды, а всего с начала пожара было 42 сброса.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.

Как писали «ФАКТЫ», пожар на военных складах начался 3 мая 2018 года. В Генштабе ВСУ заявили, что сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.

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