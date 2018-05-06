В Балаклее продолжает тлеть сухая трава

Происшествия

В Балаклее Харьковской области, где горели военные склады, продолжает местами тлеть трава, взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«На технической территории военной части 65-й Арсенал ситуация контролируемая, местами незначительное тление. Взрывов боеприпасов не наблюдается», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиация ГСЧС накануне произвела 19 сбросов воды, а всего с начала пожара было 42 сброса.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 82 человека и 15 единиц техники.

Как писали «ФАКТЫ», пожар на военных складах начался 3 мая 2018 года. В Генштабе ВСУ заявили, что сначала загорелась сухая трава, а потом сдетонировали снаряды, которые не взорвались во время предыдущего пожара в марте 2017 года.