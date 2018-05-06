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Мир

В МИД осудили избиение российских граждан на митингах

13:00 6 мая 2018   141
В МИД осудили избиение российских граждан на митингах
Инф. «ФАКТОВ»

В МИД Украины решительно осудили нападения со стороны российских силовиков на граждан РФ, а также задержание и арест более 1600 протестующих, вышедших на улицы в рамках глобального мирного протеста #ОнНамНеЦарь.

Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

«Особенно возмущает насилие в отношении несовершеннолетних граждан и молодежи», — отмечается в заявлении.

Сообщается, что Украина и международные партнеры требуют немедленного освобождения незаконно задержанных и обеспечения их прав на мирный протест против произвола и несправедливости.

«Ужасные задержания сотен участников мирных протестов по всей России являются еще одним свидетельством тотального страха Кремля перед любыми голосами инакомыслия и вопиющего пренебрежения основными правами и свободами человека», — отметил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В субботу, 5 мая, в более 80 городах России проходят митинги в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный. В Москве акция состоялась без разрешения властей. Навального задержали. Его обвиняют в неповиновении полиции, одного из его соратников обвиняли в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об обвинениях уголовного характера до этого не сообщалось.

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