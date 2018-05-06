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Алексея Навального отпустили до суда
Тверской суд Москвы 11 мая рассмотрит административное дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного на протестной акции в Москве в субботу.
Как сообщила «Интерфаксу» адвокат Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вероника Полякова, Навального «отпустили до суда».
Ранее Полякова сообщила агентству, что Навальному вменили повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).
Сам оппозиционер уточнил в своем твиттере, что на него составили два административных протокола — по ст. 20.2 и ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
По словам Навального, его выпустили около половины первого ночи в воскресенье.
В субботу, 5 мая, в более 80 городах России проходят митинги в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный. В Москве акция состоялась без разрешения властей. Навального задержали. Его обвиняют в неповиновении полиции, одного из его соратников обвиняли в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об обвинениях уголовного характера до этого не сообщалось.
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