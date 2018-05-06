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Украина

Тука объяснил, почему "Джавелинов" нет на Донбассе

13:58 6 мая 2018   110
Тука объяснил, почему «Джавелинов» нет на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

По условиям США, Украина не может использовать полученные американские ПТРК «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире «Прямого».

Тука отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в различных ток-шоу «устроили дурдом в течение двух дней».

«Дело в том, что „Джавелин“, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так гордятся россияне, „Корнет“, он поколения 2+», — сказал Тука.

Также заместитель министра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.

«Так, на сегодняшний день есть определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространенная ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника — от БТР или БМП, или танк противника, выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после получения Украиной американских противотанковых комплексов Javelin оккупационные войска России на Донбассе оказались в ситуации, когда у них нет аналогов вооружению ВСУ.

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