Тука объяснил, почему «Джавелинов» нет на Донбассе

Украина

По условиям США, Украина не может использовать полученные американские ПТРК «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире «Прямого».

Тука отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в различных ток-шоу «устроили дурдом в течение двух дней».

«Дело в том, что „Джавелин“, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так гордятся россияне, „Корнет“, он поколения 2+», — сказал Тука.

Также заместитель министра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.

«Так, на сегодняшний день есть определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространенная ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника — от БТР или БМП, или танк противника, выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после получения Украиной американских противотанковых комплексов Javelin оккупационные войска России на Донбассе оказались в ситуации, когда у них нет аналогов вооружению ВСУ.