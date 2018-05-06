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Тука объяснил, почему "Джавелинов" нет на Донбассе
По условиям США, Украина не может использовать полученные американские ПТРК «Джавелин» на линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом он заявил в эфире «Прямого».
Тука отметил, что после появления в Украине американского оружия, на российских пропагандистских каналах в различных ток-шоу «устроили дурдом в течение двух дней».
«Дело в том, что „Джавелин“, как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так гордятся россияне, „Корнет“, он поколения 2+», — сказал Тука.
Также заместитель министра объяснил, почему полученное летальное оружие пока ничего хорошего не несет для украинских военных.
«Так, на сегодняшний день есть определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространенная ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника — от БТР или БМП, или танк противника, выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов», — пояснил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после получения Украиной американских противотанковых комплексов Javelin оккупационные войска России на Донбассе оказались в ситуации, когда у них нет аналогов вооружению ВСУ.
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