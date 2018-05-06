Происшествия

В Киеве горел ресторан: есть пострадавшие

В Киеве на улице Саксаганского горел ресторан — ожоги получила и госпитализирована женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о пожаре на первом этаже четырехэтажного здания поступила спасателям в 10.26 воскресенья, 6 мая.

«Во время тушения пожара была обнаружена пострадавшая женщина с ожогами 2-й степени, ее спасатели передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. С таким предупреждением выступил Украинский Гидрометцентр.