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В Киеве горел ресторан: есть пострадавшие
В Киеве на улице Саксаганского горел ресторан — ожоги получила и госпитализирована женщина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информация о пожаре на первом этаже четырехэтажного здания поступила спасателям в 10.26 воскресенья, 6 мая.
«Во время тушения пожара была обнаружена пострадавшая женщина с ожогами 2-й степени, ее спасатели передали работникам медицинской службы для дальнейшей госпитализации», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. С таким предупреждением выступил Украинский Гидрометцентр.
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