Экс-защитник Штепы Шадрин взялся защищать Савченко

Украина

Адвокат Александр Шадрин присоединился к команде защитников народного депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщает защитник нардепа Алексей Шевчук в Facebook.

Сообщается, что в субботу, 5 мая, адвоката Шадрина и сестру нардепа Веру Савченко не пускали в СИЗО из-за санитарного дня.

«Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы», — пишет Шевчук.

Сообщается, что в настоящее время по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту готовится заявление в правоохранительные органы.

Адвокат Александр Шадрин ранее защищал в суде экс-мэра Славянска Нелю Штепу и Гната Кромского по прозвищу Топаз, известного своей «антимайдановской» деятельностью.

Отметим, 17 апреля Надежду Савченко проверили на детекторе лжи сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Результаты проверки не будут обнародованы до суда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст. 109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ч.1. ст. 109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258−3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст. 263 УК).