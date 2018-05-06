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Экс-защитник Штепы Шадрин взялся защищать Савченко
Адвокат Александр Шадрин присоединился к команде защитников народного депутата Надежды Савченко.
Об этом сообщает защитник нардепа Алексей Шевчук в Facebook.
Сообщается, что в субботу, 5 мая, адвоката Шадрина и сестру нардепа Веру Савченко не пускали в СИЗО из-за санитарного дня.
«Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы», — пишет Шевчук.
Сообщается, что в настоящее время по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту готовится заявление в правоохранительные органы.
Адвокат Александр Шадрин ранее защищал в суде экс-мэра Славянска Нелю Штепу и Гната Кромского по прозвищу Топаз, известного своей «антимайдановской» деятельностью.
Отметим, 17 апреля Надежду Савченко проверили на детекторе лжи сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Результаты проверки не будут обнародованы до суда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст. 109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ч.1. ст. 109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258−3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст. 263 УК).
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