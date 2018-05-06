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Шоу-бизнес

"Мстители: Война бесконечности" собрал более миллиарда долларов за 11 дней

15:03 6 мая 2018   261
Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 5 мая, фильм «Мстители: Война бесконечности» установил очередной рекорд по кассовым сборам. Картина режиссеров Энтони и Джо Руссо быстрее всех в истории мирового кинематографа пересекла планку в миллиард долларов! На это ей потребовалось всего 11 дней проката. При этом фильм еще не вышел в Китае.

Предыдущий рекорд принадлежал ленте «Звездные войны: Пробуждение силы». Она преодолела отметку в миллиард долларов за 12 дней. Отметим, что оба фильма сняты студией Walt Disney.

До этого «Мстители: Война бесконечности» продемонстрировал лучший в истории результат по кассовым сборам за первый уик-энд.

Картина пополнила список блокбастеров, которые собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. С «Войной бесконечности» их теперь стало 34, причем 17 из них — продукция Walt Disney. Из них шесть сняты в сотрудничестве с Marvel.

Walt Disney является на данный момент абсолютным лидером среди голливудских студий по кассовым сборам. Благодаря успеху «Войны бесконечности» уже 5 мая фильмы Walt Disney в 2018 году принесли в мировом прокате более 3 миллиардов долларов.

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