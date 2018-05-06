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Скончался известный кремлевский пропагандист
Причиной смерти стал отрыв тромба.
Марат Мусин был основателем и главой ANNA-News — одного из ведущих пропагандистских агентств, которое активно освещает события в террористических «ДНР» и «ЛНР» и Сирии. О его смерти сообщил военный корреспондент Олег Блохин в своем Facebook.
Мусин — профессор МГУ, политолог, специалист по финансовой разведке, разработчик уникальных методов управления и исследования теневой хозяйственной деятельности. Он также руководил кафедрой менеджмента в Российском государственном торгово-экономическом университете. 5 мая во время мероприятия военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2018 — Наследники Победы» в Казани он скоропостижно скончался. Мусину было 59 лет.
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