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В Москве умер бессменный директор "Машины времени" и "Воскресения"
В воскресенье, 6 мая, в Москве в возрасте 65 лет скончался директор-администратор легендарных рок-групп «Машина времени» и «Воскресение» Владимир Сапунов. ОБ этом сообщил пресс-секретарь «Машины времени» Антон Чернин.
РБК цитирует его слова: «Сапунов болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением».
Владимир Сапунов родился 1 января 1953 года в Краснослободске (Волгоградская область). Вместе с младшим братом Андреем играл в школьной группе «Эльфы». В 1993 году Владимир стал директором группы «Воскресение», в 1994 году — «Машины времени».
Кроме того, Сапунов писал стихи и сочинял музыку. Его песня «На паре крыл» вошла в альбом «Машины не парковать».
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