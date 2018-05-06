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Представляясь сотрудниками прокуратуры, мошенники требовали деньги у медиков

17:04 6 мая 2018   93
Представляясь сотрудниками прокуратуры, мошенники требовали деньги у медиков
Александр ЛЕВИТ «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе неизвестные шантажируют глав медучреждений, представляясь руководством областной прокуратуры.

Прокуратура начала расследование по факту мошеннических действий пока неустановленных лиц.

«Мошенники обманывают сотрудников медицинских учреждений Одессы — звонят от имени руководства прокуратуры области и незаконно требуют вознаграждение. За эти средства злоумышленники предлагают помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений закона в деятельности медучреждений», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Сейчас правоохранительные органы работают над установлением местонахождения злоумышленников и прекращением их незаконной деятельности.

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