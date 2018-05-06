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Представляясь сотрудниками прокуратуры, мошенники требовали деньги у медиков
В Одессе неизвестные шантажируют глав медучреждений, представляясь руководством областной прокуратуры.
Прокуратура начала расследование по факту мошеннических действий пока неустановленных лиц.
«Мошенники обманывают сотрудников медицинских учреждений Одессы — звонят от имени руководства прокуратуры области и незаконно требуют вознаграждение. За эти средства злоумышленники предлагают помочь в решении вопросов по устранению возможных нарушений закона в деятельности медучреждений», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Сейчас правоохранительные органы работают над установлением местонахождения злоумышленников и прекращением их незаконной деятельности.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”