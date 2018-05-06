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В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов
На подконтрольной территории Луганской области в воскресенье, 6 мая, без электроэнергии находились 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области.
Об этом сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.
Полностью без света находились четыре населенных пункта, еще семь были обесточены частично. Без питания — 31 подстанция.
«На территории обслуживания Новопсковского РЭС в воскресенье полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии — Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В целом — 178 абонентов», — говорится в сообщении.
На территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховате, частично — Веселое и Просяное. Всего — 312 абонентов.
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