В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов

Украина

На подконтрольной территории Луганской области в воскресенье, 6 мая, без электроэнергии находились 650 потребителей в 11 населенных пунктах северо-восточной части области.

Об этом сообщает пресс-служба ООО Луганское энергетическое объединение.

Полностью без света находились четыре населенных пункта, еще семь были обесточены частично. Без питания — 31 подстанция.

«На территории обслуживания Новопсковского РЭС в воскресенье полностью обесточены населенный пункт Тимошино, частично без электроэнергии — Фоменков-2, Заводянка, Александрополь, Стативчене. В целом — 178 абонентов», — говорится в сообщении.

На территории обслуживания Беловодского РЭС полностью обесточены населенные пункты Лимаревка, Липовое, Россоховате, частично — Веселое и Просяное. Всего — 312 абонентов.