Происшествия

В России загорелся лайнер перед отплытием в Крым

В России из-за пожара отменили первый в этом сезоне рейс из Сочи в аннексированный Севастополь круизного лайнера Князь Владимир, запланированный на воскресенье, 6 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании-туроператора Черноморские круизы в Facebook.

«Отправка судна в рейс, планируемая 6 мая в 18:00 из морского порта Сочи, отменяется», — говорится в сообщении.

Причиной для принятия такого решения послужил пожар на судне.

«В ночь на 6 мая в машинном отделении теплохода Князь Владимир произошло возгорание. Пассажиров на борту не было, поэтому пострадавших нет. Сам пожар ликвидирован. В настоящее время определяются причины возгорания, сроки устранения последствий пожара неизвестны», — доложили в турфирме.

Как подчеркивается, ранее лайнер Князь Владимир должен был отправиться в плавание 29 апреля, но тогда рейс был также отменен. В прошлый раз туроператор заявил о технических проблемах на судне.