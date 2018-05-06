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В России загорелся лайнер перед отплытием в Крым
В России из-за пожара отменили первый в этом сезоне рейс из Сочи в аннексированный Севастополь круизного лайнера Князь Владимир, запланированный на воскресенье, 6 мая.
Об этом сообщает пресс-служба компании-туроператора Черноморские круизы в Facebook.
«Отправка судна в рейс, планируемая 6 мая в 18:00 из морского порта Сочи, отменяется», — говорится в сообщении.
Причиной для принятия такого решения послужил пожар на судне.
«В ночь на 6 мая в машинном отделении теплохода Князь Владимир произошло возгорание. Пассажиров на борту не было, поэтому пострадавших нет. Сам пожар ликвидирован. В настоящее время определяются причины возгорания, сроки устранения последствий пожара неизвестны», — доложили в турфирме.
Как подчеркивается, ранее лайнер Князь Владимир должен был отправиться в плавание 29 апреля, но тогда рейс был также отменен. В прошлый раз туроператор заявил о технических проблемах на судне.
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