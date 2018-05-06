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В Луганской области загорелось около 5 гектаров леса
В Луганской области вблизи поселка Щедрищево горит около 5 гектаров леса.
Об этом сообщает полиция области.
О происшествии стало известно в воскресенье, 6 мая, в 12.24. Площадь пожара составляет от 3 до 5 гектаров.
Над ликвидацией пожара работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и лесники. Полиция обеспечивает охрану и наблюдает за тем, чтобы не допустить граждан в опасную зону пожара.
О причинах пожара пока не сообщается.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Балаклее Харьковской области, где горели военные склады, продолжает местами тлеть трава, взрывов боеприпасов не наблюдается.
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