Леся Цуренко в Мадриде вчистую уступила десятой ракетке мира

Спорт

В воскресенье, 6 мая, продолжилась борьба на престижном теннисном турнире серии WTA Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом почти 6,7 миллиона евро. Второй ракетке Украины (38-й в мировом рейтинге) Лесе Цуренко выпало испытание десятой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии, накануне выигравшей турнир в Праге.

К сожалению, 28-летняя киевлянка вчистую проиграла сопернице в двух партиях — 1:6, 2:6 и покидает Мадрид, заработав 17 тысяч 275 евро призовых.

Такая же сумма за выступления в столице Испании полагается еще одной нашей теннисистке — 15-летней Марте Костюк, котораяна старте турнира в Мадриде в трех сетах уступила 80-й ракетке мира Ларе Арруабаррене из Испании- 3:6, 6:4, 2:6.

В то же время успешно преодолела первый раунд парного турнира украинка Надежда Киченок, которая в дуэте с австралийкой Анастасией Родионовой обыграла в двух сетах Ракель Атаво из США и Анну-Лену Гренефельд из Германии — 6:2, 6:4. В следующем круге Киченок и Родионова сразятся со вторыми сеяными Барборой Стрыцовой и Андреей Главачковой-Сестини из Чехии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина на старте турнира в Мадриде разгромила француженку из топ-50.

Кстати, во втором раунде соревнований 23-летней одесситке будет противостоять хозяйка кортов Карла Суарес-Наварро (25-я), обыгравшая в воскресенье чешку Барбору Брыцову (26-я) — 6:3, 6:3.

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