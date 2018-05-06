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- 20:38 Книга Мадлен Олбрайт о фашизме, Трампе и Путине стала бестселлером
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Книга Мадлен Олбрайт о фашизме, Трампе и Путине стала бестселлером
В воскресенье, 6 мая, книга бывшего государственного секретаря США Мадлен Олбрайт «Фашизм: Предупреждение» вышла на второе место в списке бестселлеров среди нехудожественной литературы. Она уступает только мемуарам бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство».
Интересно, что обе книги уделяют большое внимание Дональду Трампу как президенту. В интервью, на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили эксклюзивное право, Олбрайт с уверенностью заявила, что Трамп не смог бы сдать ей экзамен, если бы оказался среди студентов университета в Вашингтоне.
— Вы преподаете студентам в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Что именно?
— Учу молодых людей дипломатии, искусству преодоления кризисов, тому, как следует отстаивать национальные интересы.
— Как думаете, Дональд Трамп сдал бы экзамен по вашему курсу?
— Провалил бы с треском!
— Почему?
— Для начала ему нужно хотя бы научиться грамотно писать. А еще ему пришлось бы много читать. Меня жутко раздражают ошибки, которые он постоянно допускает в своих «твитах». Но это не главная причина его неизбежного провала. Лозунг «Америка прежде всего» не несет в себе смысла. Он не работает. Важнейший секрет дипломатии — умение поставить себя на место того, с кем вы ведете переговоры. Это же не игра с нулевыми ставками! Буллинг и троллинг в дипломатии неприемлемы, они не дают эффекта. Вы знаете, я проработала четыре года в президентской администрации. И кое-что знаю, как все устроено в Белом доме. Вернее, мне казалось, что я знаю. А теперь теряюсь в догадках — не могу даже представить себе, как организована работа у нынешней администрации. Во всяком случае, в вопросах внешней политики.
Эксклюзивное интервью Мадлен Олбрайт в полном объеме читайте здесь.
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