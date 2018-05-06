«Александрия» гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон

Спорт

В воскресенье, 6 мая, в чемпионате Украины по футболу были сыграны два матча в турнире команд, сражающихся за сохранение прописки в элитном дивизионе (напомню, что коллектив, занявший итоговое 12-е место, напрямую вылетает в первую лигу, а команды, финишировавшие на 10-й и 11-й позициях, проведут стыковые поединки со вторым и третьим клубами второго по силе дивизиона).

«Сталь» из Каменского на столичной арене «Динамо» имени Валерия Лобановского сломила сопротивление донецкого «Олимпика», с 59-й минуты игравшего в меньшинстве (красную карточку получил Доронин), — 2:0 (Кузык, 79, Копытов, 90). Этот успех позволил команде болгарского специалиста Николая Костова за два тура до финиша покинуть последнее место и за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей отправить на дно турнирной таблицы одесский «Черноморец».

Прогнозируемо боевым и бескомпромиссным получилось кировоградское дерби, в котором «Александрия» одолела «Зирку» — 1:0 (Запорожан, 37), гарантировав себе место в премьер-лиге на следующий сезон. Более того, практически нет сомнений в том, что коллектив Владимира Шарана (на фото) не опустится ниже седьмого места.

Положение команд (7—12-е места):

7. «Александрия» — 39 (30);

8. «Олимпик» — 33 (30);

9. «Карпаты» — 33 (30);

10. «Зирка» — 30 (30);

11. «Сталь» — 26 (30);

12. «Черноморец» — 26 (30).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» лишил «Динамо» еще одного шанса на завоевание «золота» премьер-лиги.