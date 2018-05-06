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На Донбассе военные попали в засаду, есть погибшие
Украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду боевиков и подорвались на заложенной взрывчатке.
В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
«Сегодня, 6 мая, в ходе патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому сепаратистами был открыт огонь.
«После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, в ходе которого трое боевиков были уничтожены», — доложили в штабе ООС.
Там также добавили, что подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.
Ранее в субботу, 5 мая, украинские военные взяли в плен боевика.
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