Украина

На Донбассе военные попали в засаду, есть погибшие

Украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду боевиков и подорвались на заложенной взрывчатке.

В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

«Сегодня, 6 мая, в ходе патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На маршруте патруля было установлено неизвестное взрывное устройство, от взрыва которого один военнослужащий погиб, двое ранены», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому сепаратистами был открыт огонь.

«После короткого огневого столкновения, резервная группа приступила к преследованию противника, в ходе которого трое боевиков были уничтожены», — доложили в штабе ООС.

Там также добавили, что подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность.

Ранее в субботу, 5 мая, украинские военные взяли в плен боевика.