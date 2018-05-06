Киевляне предлагают гостям финала Лиги чемпионов бесплатное жилье

Спорт

Накануне решающего матча футбольной Лиги чемпионов, в котором 26 мая на «Олимпийском» сыграют испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», жители Киева предлагают гостям финала бесплатное жилье.

В столице запустили флешмоб, цель которого — бесплатный прием у себя дома футбольных болельщиков, которые приедут в столицу на поединок года в европейском футболе, сообщает на своей странице в FacebookUkrBall.

Акцию начали обычные киевляне, узнав о том, что столичные отели и владельцы сдаваемых в аренду квартир подняли цены на время финала до заоблачных. «Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг», — сказано в заявлении.

Присоединиться к флешмобу можно в Facebook, указав свои контакты на английском языке и хештег #FreeKyivCouch4Fans.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалисты Лиги чемпионов будут жить в Киеве в двух километрах друг от друга.