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Киевляне предлагают гостям финала Лиги чемпионов бесплатное жилье
Накануне решающего матча футбольной Лиги чемпионов, в котором 26 мая на «Олимпийском» сыграют испанский «Реал» и английский «Ливерпуль», жители Киева предлагают гостям финала бесплатное жилье.
В столице запустили флешмоб, цель которого — бесплатный прием у себя дома футбольных болельщиков, которые приедут в столицу на поединок года в европейском футболе, сообщает на своей странице в FacebookUkrBall.
Акцию начали обычные киевляне, узнав о том, что столичные отели и владельцы сдаваемых в аренду квартир подняли цены на время финала до заоблачных. «Мы не хотим, чтобы Киев запомнили как столицу барыг», — сказано в заявлении.
Присоединиться к флешмобу можно в Facebook, указав свои контакты на английском языке и хештег #FreeKyivCouch4Fans.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалисты Лиги чемпионов будут жить в Киеве в двух километрах друг от друга.
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