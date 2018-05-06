Суд оштрафовал ученика, который оскорблял в школе учителей

Украина

Скандальный инцидент произошел еще 26 февраля текущего года в учебном заведении Пустомытовского района Львовской области.

-Около 12:30 в помещении общеобразовательной школы № 2, расположенной в селе Зимна Вода, несовершеннолетний во время возникшего конфликта в общении с учителями угрожал им физической расправой и выражался нецензурным языком, чем своими действиями совершил мелкое хулиганство. Обвиняемый не признал своей вины. Однако это подтверждается свидетельскими показаниями директора школы, учителями и родителями других учащихся, — говорится в документах Пустомытовского районного суда.

Суд признал школьника виновным в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал его на 85 гривен, а так же обязал заплатить 352 гривны судебного сбора.