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Суд оштрафовал ученика, который оскорблял в школе учителей
Скандальный инцидент произошел еще 26 февраля текущего года в учебном заведении Пустомытовского района Львовской области.
-Около 12:30 в помещении общеобразовательной школы № 2, расположенной в селе Зимна Вода, несовершеннолетний во время возникшего конфликта в общении с учителями угрожал им физической расправой и выражался нецензурным языком, чем своими действиями совершил мелкое хулиганство. Обвиняемый не признал своей вины. Однако это подтверждается свидетельскими показаниями директора школы, учителями и родителями других учащихся, — говорится в документах Пустомытовского районного суда.
Суд признал школьника виновным в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал его на 85 гривен, а так же обязал заплатить 352 гривны судебного сбора.
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