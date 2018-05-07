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Российская делегация перед стартом «Евровидения-2018» несла флаги «ДНР» и «ЛНР» (фото)

7:11 7 мая 2018   18
Российская делегация перед стартом «Евровидения-2018» несла флаги «ДНР» и «ЛНР» (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Российская делегация накануне песенного конкурса «Евровидение-2018» в португальском Лиссабоне устроила акцию «Бессмертный полк», участники которой несли в частности флаги так называемых «ЛНР» и «ДНР», сообщает «Громадське» со ссылкой на председателя Союза украинцев в ​​Португалии Павла Садоху.

Участники акции, кроме портретов якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне, несли флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

А представительница РФ на песенном конкурсе Юлия Самойлова «засветилась» на фото, сделанном на фоне флага с портретом Ленина.

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую использует символику и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги „ДНР“ и „ЛНР“. У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Мужчина, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые несли, вряд ли были представителями тех государств», — сообщил Павел Садоха.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юлия Самойлова не принимала участие в «Евровидение-2017» из-за запрета на въезд в Украину.

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