Землетрясение в Польше: подтверждена гибель шахтера

Происшествия

В результате землетрясения на западе Польши в городе Ястшембе-Здруй (Силезское воеводство) в шахте «Рудна» погиб один шахтер, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Установлено место нахождения еще одного горняка, — он заблокирован в шахте, данных о его состоянии пока нет. Об этом сообщает Reuters.

В спасательной операции принимают участие 250 человек.

5 мая заблокированными под землей оказались семеро горняков. Это стало следствием землетрясения магнитудой 3,4. В тот же день спасатели смогли извлечь живыми двух горняков.

Всего в зоне сотрясения работали 11 человек,

