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Землетрясение в Польше: подтверждена гибель шахтера
В результате землетрясения на западе Польши в городе Ястшембе-Здруй (Силезское воеводство) в шахте «Рудна» погиб один шахтер, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Установлено место нахождения еще одного горняка, — он заблокирован в шахте, данных о его состоянии пока нет. Об этом сообщает Reuters.
В спасательной операции принимают участие 250 человек.
5 мая заблокированными под землей оказались семеро горняков. Это стало следствием землетрясения магнитудой 3,4. В тот же день спасатели смогли извлечь живыми двух горняков.
Всего в зоне сотрясения работали 11 человек,
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”