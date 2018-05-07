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Происшествия

Землетрясение в Польше: подтверждена гибель шахтера

7:12 7 мая 2018   2
В угольной шахте
Инф. «ФАКТОВ»

В результате землетрясения на западе Польши в городе Ястшембе-Здруй (Силезское воеводство) в шахте «Рудна» погиб один шахтер, трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Установлено место нахождения еще одного горняка, — он заблокирован в шахте, данных о его состоянии пока нет. Об этом сообщает Reuters.

В спасательной операции принимают участие 250 человек.

5 мая заблокированными под землей оказались семеро горняков. Это стало следствием землетрясения магнитудой 3,4. В тот же день спасатели смогли извлечь живыми двух горняков.

Всего в зоне сотрясения работали 11 человек,

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