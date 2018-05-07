Джина Хаспел отказалась от должности директора ЦРУ

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В понедельник, 7 мая, газета The Washington Post сообщила, что выдвинутая президентом США Дональдом Трампом кандидатом на пост главы ЦРУ Джина Хаспел намерена отказаться от предлагаемой ей работы. Издание утверждает, что Хаспел уже попросила Белый дом от ее выдвижения, что стало неприятным сюрпризом для президента США Дональда Трампа.

По всей видимости, Хаспел хочет избежать крайне неприятных расспросов в Сенате США во время выступления, запланированного на 9 мая. Эти вопросы грозят репутационными рисками как для нее лично, так и для всего ЦРУ.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», кандидатура Хаспел является спорной из-за того, что она, по некоторым данным, возглавляла в 2002 году работу секретной тюрьмы ЦРУ в Таиланде. Там, как и в других таких же тюрьмах, подозреваемые в терроризме подвергались пыткам, в том числе симуляции утопления. Хаспел также обвиняют в незаконном уничтожении видеозаписей подобных допросов.

Ранее ожидалось, что 61-летняя Хаспел сменит на посту директора ЦРУ Майка Помпео, который недавно возглавил работу Государственного департамента США. Никогда прежде в истории США директором ЦРУ еще не была женщина.