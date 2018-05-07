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Фронтовые сводки: украинские военные отомстили боевикам за гибель товарищей
За минувшие сутки, 6 мая, в зоне проведения Операции объединенных Сил на Донбассе один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Боевые действия продолжались по всей линии столкновения — боевики нарушили «минские договоренности» 80 раз. Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook.
В т.ч. 22 раза огонь по нашим укреплениям велся с применением артиллерии и минометов, 2 раза — из танков.
Наиболее активные боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкине.
Кроме того, из орудий калибра 152 мм и 122 мм боевики обстреляли населенные пункты Зайцево и Никольское (окраина Горловки).
По данным разведки, потери противника за сутки составили три человека убитыми и пятеро ранеными.
Напомним, украинские военные в воскресенье, 6 мая, попали в засаду боевиков и подорвались на заложенной взрывчатке. В результате инцидента один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
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