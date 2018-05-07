Секреты ухода за кожей лица и волосами от всемирно известной модели

Стиль жизни

Сегодня Леке Мироновой 77 лет. Последние два года она очень болеет, но не теряет надежды на выздоровление. А было время, когда блистала на подиуме, и ее, первую модель Вячеслава Зайцева, стремились запечатлеть в кадре фотографы модных французских журналов. Как лучшая манекенщица СССР (таковой она была признана в 1967 году на Международном фестивале моды) Лека Миронова получила приглашение участвовать в параде лучших манекенщиц мира, а в США ей предложили работу по контракту с гонораром две тысячи долларов в час.

С Лекой я познакомилась в 2011 году на показе известного украинского модельера Михаила Воронина. Стройная, элегантная, с особым шармом она вызывала у присутствующих восхищение.

Ее судьбу нельзя назвать легкой. В ней были взлеты и падения, счастье и горести. Блестящая карьера неожиданно прервалась после показа для дипломатов США и Великобритании в московской гостинице «Советская». Присутствующие тут же отметили сходство Леки Мироновой с кинозвездой Одри Хепберн. А американская съемочная группа поведала Леке о том, что имеет намерение снять фильм «Три звезды Советского Союза». Героями его должны были стать спортсмен Валерий Брумель, рекорд которого по прыжкам в высоту никто в мире не мог побить в течение десяти лет, и балерина Майя Плисецкая. Третьей кандидатурой стала Лека. Увидев ее на подиуме, американский режиссер воскликнул: «Вот она, третья звезда!». Леку Миронову пригласили на съемки. Она была счастлива и не могла предположить, какие неприятности ее ждут впереди. Недремлющие советские спецслужбы взяли манекенщицу как неблагонадежную под контроль, она стала невыездной. Из разных стран мира Лека Миронова получала предложения работать по контракту, участвовать в престижных показах, но, увы, ее никуда не выпускали.

В жизни Леки была большая любовь. Его звали Антанас. Он был фотографом, жил в Вильнюсе. Антанас был младше ее на восемь лет, но они полюбили друг друга с первого взгляда. Словно сказку она вспоминает их прогулки по заснеженному Вильнюсу, по старинным литовским замкам. Они планировали венчаться в Вильнюсском костеле. Но этого не случилось. Ананасу прочили женитьбу на местной девушке, Лека стала получать угрозы… И, боясь за безопасность любимого, приняла решение расстаться, ничего не объясняя.

Больше столь яркой любви она ни к кому испытала, потому предпочла одиночество, хотя не раз получала предложения руки и сердца.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Лека Миронова поделилась секретами красоты.

— С Украиной у меня связаны теплые воспоминания, — говорит Лека Миронова. - Я дважды бывала в Киеве, это прекрасный город. Навсегда остались в моей памяти Киево-Печерская Лавра, главная улица украинской столицы Крещатик и радушный прием киевлян. Я была знакома с модельером Михаилом Ворониным. Когда он узнал, что я его ровесница, не поверил. Ведь еще несколько лет назад я выходила на подиум и оставалась практически в той же форме, что и раньше. При росте метр и семьдесят пять сантиметров вешу чуть больше пятидесяти килограммов.

— Поделитесь секретами красоты?

— Сразу уточню: красавицей себя никогда не считала. За кожей и волосами уход всегда был минимальным. Крем для лица использовала и использую только детский. Им можно снимать макияж. А волосы после мытья шампунем из лепестков роз люблю ополаскивать сухим вином. Они становятся шелковистыми и блестящими.

— Сейчас модны винные спа-процедуры и для тела.

— Ополаскивать волосы сухим вином — это мой личный метод. Иной раз ополаскиваю волосы водой с добавлением настойки каштана. И чувствую, как они оживают. Киевским каштанам я передаю привет и кланяюсь! Когда они цветут, это такая красота. Вообще считаю каштан эликсиром молодости. У него столько полезных свойств.

— Вы когда-нибудь прибегали к услугам пластических хирургов?

— Никогда. Для меня даже зуб удалить проблематично, так как я не переношу наркоза. А уж об операциях и говорить не приходится. Ценю природную красоту. Я даже пудрой особо никогда не пользовалась. У меня в косметичке лишь тушь, тени и гигиеническая помада. Иногда поверх нее наношу перламутровые гигиенические тени для блеска. Но делаю это не каждый день — по особым случаям.

— А какое средство посоветуете от целлюлита?

— У меня такой проблемы не существовало, как и проблемы лишнего веса. Думаю, все дело в генах. Спортом я никогда не занималась и не считала калории. Ела то, что мне нравилось, и продолжаю это делать. Когда начала работать манекенщицей, мы с мамой любили лепить пельмени и я съедала их несколько десятков. Приходя с работы, вдоволь ела пироги. Очень любила и люблю картошку. Не поужинав, не могу заснуть. А еще я обожаю шоколад и сливки. В моем рационе все это есть постоянно. В день могу съесть три шоколадных батончика.

— Невероятно!

— Я же вам говорю: гены…

— Многие женщины свой возраст не разглашают. А вы?

— Я не скрываю, сколько мне лет. И делаю это осознанно: когда и после семидесяти продолжала выходить на подиум, мои ровесницы благодарили меня за то, что я им будто дарю таким образом еще один шанс. Ведь многие давно махнули на себя рукой. А, увидев меня на модном показе, стали снова следить за собой.

— Это так замечательно, что вы воодушевляете других. А в чем сами черпаете вдохновение?

— Люблю жизнь и красоту. А если становится грустно, думаю о том, что многим людям сегодня гораздо хуже, чем мне.

— От всей души желаю вам здоровья!

— Спасибо, я очень люблю Киев.

Фото из альбома Леки Мироновой.