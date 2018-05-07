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Посольство Бразилии отказалось от бывшего боевика Лусварги
Посольство Бразилии отказалось выдавать документы для возвращения на родину гражданину этой страны Рафаэлю Маркусу Лусварги, воевавшему на стороне «ДНР». Отказали ему и в предоставлении какой-либо помощи, сообщил в Facebook зашитник бразильца Валентин Рыбин.
«Многочисленные мои обращения к консулу посольства Бразилии о необходимости вернуть Рафаэля домой и предупреждения о его будущей судьбе не были услышаны», — констатировал он.
Защитник настаивает на том, что Лусварги как участник «большого обмена заложниками» на Донбассе 27 декабря должен был получить бразильский паспорт и вернуться на родину.
Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.
18 декабря 2017 года Печерский районный суд сменил предупредительную меру Лусварги с содержания под стражей на личное обязательство. С этого времени он находился в Киеве.
На понедельник, 7 мая, запланировано подготовительное заседание Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области по делу Лусварги.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”